Аргентина вдев'яте оголосила дефолт

Аргентина опинилася у стані технічного дефолту після закінчення строку виплати близько 500 млн доларів відсотків за держоблігаціями. Країна оголошує дефолт удев'яте.

Про це повідомляє DW.

Раніше Міністерство економіки продовжило до 2 червня дію пропозиції про реструктуризацію держборгу на суму 66 млрд доларів. Серед іншого, пропозиція включає списання близько двох третин виплат і трирічну відстрочку, у той час як кредитори готові лише на однорічний мораторій.

За словами міністра економіки Аргентини Мартіна Гусмана, влада продовжує вести переговори з кредиторами про реструктуризацію боргу. Гусман додав, що вирішити ситуацію хочуть всі сторони.

Він також пояснив, що реструктуризація потрібна Аргентині через те, що в період пандемії республіка не може направляти на купонні виплати за держоблігаціями 20% доходів державного бюджету.

Раніше Міжнародний валютний фонд назвав "неприйнятною" боргове навантаження Аргентини. Загальний борг країни станом на кінець 2019 року становив близько 323 млрд доларів.

У січні МВФ заявив, що не може запропонувати Аргентині списання заборгованості по кредиту.

Між тим, в українському уряді стверджують, що Україні дефолт не загрожує.