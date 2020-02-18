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МВФ не буде списувати борг Аргентині

Новини » Економіка     18.02.2020 - 14:13
МВФ не буде списувати борг Аргентині
Фото: директор-розпорядник МВФ Крісталіна Георгієва (DW)

Борг держави перед фондом становить 44 млрд доларів

Міжнародний валютний фонд (МВФ) не може запропонувати Аргентині списання заборгованості за кредитом. Про це заявила директор-розпорядник МВФ Крісталіна Георгієва, передає Bloomberg.

За її словами, МВФ продовжує підтримувати уряд Аргентини.

"Якщо говорити загалом, ми дуже лояльні до намірів цього уряду по стабілізації економіки, повернення до зростання", - зазначила голова фонду.

Технічна місія МВФ працює в Аргентині до 19 лютого. Борг держави перед фондом становить 44 млрд доларів.

Раніше повідомлялося, що команда у складі кількох експертів Міжнародного валютного фонду відвідає Київ.

"Команда в складі кількох експертів Міжнародного валютного фонду відвідає Київ для проведення технічних обговорень політики, спрямованої на досягнення потужного зростання і забезпечення стабільності", - заявив постійний представник МВФ в Україні Йоста Люнгман.

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