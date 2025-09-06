Аргентина, Бразилия и еще 15 сборных уже пробились на чемпионат мира-2026

17 команд уже с путевками на мундиаль

Квалификация на мужской чемпионат мира-2026 продолжается на разных континентах, однако уже известны первые участники финальной части.

Автоматические места получили хозяева турнира - США, Канада и Мексика.

К ним присоединились Япония, Иран, Узбекистан, Иордания, Южная Корея, Австралия, Аргентина, Бразилия, Эквадор, Уругвай, Парагвай, Колумбия, Новая Зеландия и Марокко.

Особое внимание привлекают команды Узбекистана и Иордании, которые впервые в истории сыграют на мундиале.

Также среди квалифицированных - действующий чемпион мира Аргентина и постоянные фавориты Бразилия и Германия Южной Америки - Уругвай и Колумбия.

Список участников ЧМ-2026

Европа (0/16): квалификация продолжается

Африка (1/9): Марокко

Азия (6/8): Япония, Иран, Узбекистан, Иордания, Южная Корея, Австралия

Южная Америка (6/6): Аргентина, Бразилия, Эквадор, Уругвай, Колумбия, Парагвай

Северная Америка (3/6): США, Канада, Мексика

Океания (1/1): Новая Зеландия

Победители плейоф (0/2): определятся позже

Таким образом, уже определены 17 из 48 участников будущего турнира.

Турнир с новым форматом

Чемпионат мира 2026 года станет первым в истории, где сыграют 48 сборных. С 1998-го по 2022 год мундиале проходили в формате 32 команд.

Финальная часть пройдет с 11 июня по 19 июля 2026 года в 16 городах США, Канады и Мексики. Матч-открытие состоится в Мехико, а финал - в Нью-Йорке. Это будет уже 23-й чемпионат мира по футболу.

Украина начала борьбу за путевку

Сборная Украины под руководством Сергея Реброва уже стартовала в квалификации к ЧМ-2026. В первом матче "сине-желтые" уступили сборной Франции.

Впереди команду ждут ключевые игры, результат которых определит, сможет ли Украина пробиться на главный футбольный турнир планеты.