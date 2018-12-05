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Україна в ПАРЄ ініціює дебати про мілітаризації Азова, - Геращенко

Новини » Політика    05.12.2018 - 12:55
Україна в ПАРЄ ініціює дебати про мілітаризації Азова, - Геращенко
Фото: Ірина Геращенко (УНІАН)

Україна буде наполягати, щоб на січневій сесії ПАРЄ були проведені спеціальні дебати з питання агресії РФ у Керченській протоці

Українська делегація в міграційному комітеті Парламентської асамблеї Ради Європи в Парижі буде наполягати, щоб на січневій сесії ПАРЄ були проведені спеціальні дебати з питання агресії Росії в Керченській протоці. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення першого заступника голови Верховної ради Ірини Геращенко в Facebook.

За її словами, українська делегація також буде наполягати на піднятті теми звільнення українських моряків і мілітаризації Азова.

"Сьогодні працюю в міграційному комітеті ПАРЄ в Парижі. Разом з Леонідом Ємцем плануємо максимально використати спілкування з колегами в кулуарах і перервах для донесення інформації про загострення ситуації в Азові і Керченській протоці. Українська делегація буде наполягати, щоб на січневій сесії Асамблеї відбулися спеціальні дебати на тему мілітаризації Азова, повзучої анексії Азовського моря і Керченської протоки Росією, негайного звільнення військовополонених ", - написала вона.

За словами Геращенко, вже почався збір підписів на підтримку цієї ініціативи серед парламентаріїв інших країн.

Україна в ПАРЄ ініціює дебати про мілітаризації Азова, - Геращенко

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Верховна представниця Європейського союзу з питань зовнішньої політики і політики безпеки Федеріка Могеріні планує обговорити з міністрами закордонних справ України і Росії Павлом Клімкіним та Сергієм Лавровим напруженість в регіоні Чорного та Азовського морів.

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