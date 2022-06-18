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Арестович: є реальна загроза Харкову, Росія може завдати неприємностей

Фото: Олексій Арестович (president gov ua)
Автор: Олександр Мороз

На сьогодні існує реальна загроза Харкову з боку російських військ, які зібрали на кордоні кілька батальйонно-тактичних груп.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву радника голови Офісу президента Олексія Арестовича в ефірі "Фейгін LIVE".

"Існує абсолютно реальна загроза Харкову. Справа в тому, що на кордоні в Бєлгородській області зібрана пристойна збірна російська солянка, десь 5-7 БТГ, які будучи введені на цей напрямок, можуть доставити Харкову великі неприємності. Вони не візьмуть місто, але просунутися ближче, поставити місто під загрозу масованих ударів артилерією вони можуть", - зазначив він.

Крім того, за його словами, Росія тримає на цьому напрямку кілька штурмовиків і вертольотів.

"Тому Харків знову став прифронтовим містом. Він не особливо переставав ним бути, але був період, коли ми вийшли до кордону, рушили на Печенізьке водосховище, але зараз ми відкотилися, і по Харкову б'ють польовою артилерією, і ця ситуація може погіршитися", - додав Арестович.

Нагадаємо, сьогодні Росія вдарила ракетами по Харкову і влучила в підприємство в Індустріальному районі.

Також повідомлялося, що обстріл здійснювався ракетами "Іскандер".

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