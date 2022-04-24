Арестович назвав втрати "кадирівців" в Україні: не менше 5 000 загиблих і поранених
У війні Росії проти України було задіяно близько 25 000 так званих "кадирівців". За українськими даними, не менше 5 000 загинули і були поранені.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю радника голови Офісу президента Олексія Арестовича для видання "Медуза".
За його словами, після того, як в Росії заборонили TikTok, кадирівські підрозділи в принципі стали не боєздатними.
"Їх було не менше 10 з половиною тисяч під Києвом; в Бучі, зокрема, - це цифра, яку я точно бачив. І приблизно стільки ж було під Маріуполем... Загалом можна сказати, що їх було близько 25 тисяч - не тільки з Чечні, а в цілому з кавказьких республік. З яких не менше п'яти тисяч загинуло і поранено", - зазначив Арестович.
Він також підкреслив, що згідно з російськими планами, "кадирівці" мали захопити Київ, але українська артилерія і авіація накривали великі колони. Крім того, противник кілька разів потрапляв у засідки, влаштовані спецназом.
"Потім, за нашими даними, у (Рамзана, - ред.) Кадирова була дуже неприємна розмова з Путіним з приводу реальної боєздатності. Потім їх перекинули до Маріуполя. Він особисто приїхав туди, їх надихнув. За цю героїчну вилазку отримав звання генерал-лейтенанта. Потім вони почали знімати смішні відео, де вони нібито воюють", - додав Арестович.
Нагадаємо, раніше муфтій Духовного управління мусульман України "Умма" Саїд Ісмагілов розповів в інтерв'ю РБК-Україна, навіщо "кадирівці" знімають відео про нібито перемоги.
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