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Арестович: оборона Сєвєродонецька і Лисичанська - це успішна воєнна операція

Фото: Олексій Арестович, радник глави ОП України (bukinfo.com.ua)
Автор: Євгеній Прокопенко

Оборона Лисичанська і Сєвєродонецька - це успішна військова операція. А її задачі повністю виконані.

Про це повідомляє РБК-України з посиланням на радника глави ОП України Олексія Арестовича.

За його словами, головними задачами цієї спецоперації були:
- скувати основні сили противника;
- завдати їм втрат;
- виграти час для постачання західного озброєння та вдосконалення другої лінії оборони;
- створити умови для наших наступальних дій на інших ділянках фронту.

"Всі завдання операції - виконані: Хімарси тут, втрати у росіян жахливі, друга лінія оборони в готовності, ЗСУ веде контрнаступні дії на трьох дільницях фронту: під Вугледаром, на Запорізькому напрямку, на Херсонському. Ще раз - росіяни на трьох (Харків, Ізюм, Бахмут) і ми на трьох. Місяць тому ми вели на одному-двох, а вони на п'яти", - сказав Арестович.

Він переконаний, що одне з головних досягнень в обороні Сєвєродонецька і Лисичанська - це зламаний червоноармійський стереотип "ні кроку назад", який "вісім років впливав на нашу думку і коштував нам і Іловайська, і падіння ДАПу, 32-го блокпоста".

"Нам потрібно воювати, як козаки - хитрістю та маневром. Українській армії не треба доводити її стійкість в обороні (вона її вже сто разів довела), українській армії треба поховати російську", - заявив радник глави ОП України.

Арестович наголосив, що російська армія зазнала втрат, які зводять на нівець будь-які досягнення - взявши районний центр, втратили перспективу перемоги у війні.

"Лисичанськ ми повернемо. Ми знову зробили їх красиво", - резюмував він.

Нагадаємо, 3 липня стало відомо, українські війська відійшли з Лисичанська.

Президент України заявив, що Україна обов’язково поверне окупований Лисичанськ.

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Олексій Арестович