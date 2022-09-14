Арестович назвав мету удару росіян по греблі в Кривому Розі

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву радника Офісу президента Олексія Арестовича в ефірі " Фейгін Live ".

"Вони сьогодні зробили цікаву дію-влупили по греблі в Кривому Розі, очевидно, чекаючи, що по Інгульцю піде хвиля і змиє наші понтони, наші переправи, які наші війська використовують для того, щоб діяти на цьому театрі, переправлятися", - заявив Арестович.

При цьому він підкреслив, що іншою метою російської атаки були спроби позбавити Кривий Ріг водопостачання.

"Російська армія далеко не завжди б'є навмисно по критичній інфраструктурі, але вона ніколи не звертає уваги на супутній збиток. Якщо потрібно вбити сто дітей - вони вб'ють для досягнення військових цілей, що ми неодноразово вже бачили. Це саме по собі є державним тероризмом", - додав він.

Арестович зазначив, що такі атаки є ознакою наростання кризи у росіян на даній ділянці фронту.

"Це все виглядає досить симпатично. Я бачу чотири місця, де їх чекають великі неприємності. Тобто, коли угруповання (на правому березі - ред.) почне валитися, ми ще розріжемо його на чотири частини і доб'ємо", - додав радник ОП.