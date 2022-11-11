Арестович о наступлении в Херсонской области: результаты могут быть ярче харьковских

По его словам, отход российских войск с большим количеством мобилизированных организовать сложно, особенно, когда повреждены главные мосты вблизи Херсона.

"Антоновского моста уже нет, по предварительным данным - понтонного под ним - нет, Каховская дамба непроходима для техники. Дальше только пешком или вплавь. Правда, десантники свою технику вывести успели, а мотострелки - нет", - отметил Арестович.

Он заявил, что российские войска не успели закрепиться на запланированных рубежах, а тысячи оккупантов остались заблокированными.

"Теперь тысячи человек с отрезанными ресурсами и возможностью отхода, смотрят на километр воды перед собой и назад - на приближающиеся любезные до невозможности украинские войска. И артиллерия - на голову. И наша авиация", - добавил советник главы ОП.

При этом Арестович считает, что контрнаступление ВСУ на Херсонском направлении будет более результативным, чем в Харьковской области.

"Результаты могут выйти поярче харьковских - и по пленным, и по технике", - подчеркнул он.