RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Арестович о наступлении в Херсонской области: результаты могут быть ярче харьковских

Фото: советник главы Офиса президента Алексей Арестович (president.gov.ua)
Автор: Наталья Юрченко

Наступление украинской армии в Херсонской области может быть результативней, чем в Харьковской области.

Об этом заявил советник главы Офиса президента Алексей Арестович, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Facebook.

По его словам, отход российских войск с большим количеством мобилизированных организовать сложно, особенно, когда повреждены главные мосты вблизи Херсона.

"Антоновского моста уже нет, по предварительным данным - понтонного под ним - нет, Каховская дамба непроходима для техники. Дальше только пешком или вплавь. Правда, десантники свою технику вывести успели, а мотострелки - нет", - отметил Арестович.

Он заявил, что российские войска не успели закрепиться на запланированных рубежах, а тысячи оккупантов остались заблокированными.

"Теперь тысячи человек с отрезанными ресурсами и возможностью отхода, смотрят на километр воды перед собой и назад - на приближающиеся любезные до невозможности украинские войска. И артиллерия - на голову. И наша авиация", - добавил советник главы ОП.

При этом Арестович считает, что контрнаступление ВСУ на Херсонском направлении будет более результативным, чем в Харьковской области.

"Результаты могут выйти поярче харьковских - и по пленным, и по технике", - подчеркнул он.

Напомним, сегодня стало известно об освобождении еще нескольких населенных пунктах в Херсонской области. Речь идет о селах Клапая и Белозерка.

При этом в сети уже появились кадры из Херсона, на которых видно украинских бойцов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Алексей АрестовичХерсонская областьВСУВойна России против УкраиныВойна в Украине