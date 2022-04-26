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Провокації в Придністров'ї. В РНБО назвали мету дій Росії

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Київ, Вівторок 26 квітня 2022 16:54
Провокації в Придністров'ї. В РНБО назвали мету дій Росії Фото: в РНБО назвали причини провокацій РФ в Придністров'ї (esp.md)
Автор: Марія Кучерявець

Центр протидії дезінформації при Раді національної безпеки і оборони України пояснив мету провокацій РФ в невизнаному Придністров'ї. У відомстві стверджують - країна-агресор хоче відкрити додатковий фронт в Одеській області та відвернути увагу від осадженого Маріуполя.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Центр протидії дезінформації при РНБО.

"Провокації РФ в Придністров'ї здійснені ФСБ РФ з метою відкрити додатковий фронт в Одеській області. Така ситуація змусить ЗСУ перетягнути сили в цьому напрямку, послабивши їх в Миколаївській області", - йдеться в повідомленні.

Як зазначають у відомстві, Придністров'я слідуватиме білоруському сценарію, а саме "підтримка РФ без вступу в активну фазу війни".

При цьому друга причина провокацій - це виправдання своїх дій в Україні.

"Скинувши обстріли в Тирасполі на ЗСУ, Росія, "рятуючи своїх", виправдовує вторгнення в Україну і смерті тисяч своїх солдат", - пояснюють в РНБО.

Натомість ще однією причиною у відомстві називають відведення уваги з Маріуполя, де на картах знайшли чергові братські могили.

"Таким чином РФ "замітає сліди" своїх військових", - додають в повідомленні.

Зазначимо, що радник голови Офісу президента Михайло Подоляк назвав дії РФ у невизнаному Придністров'ї бажанням дестабілізувати ситуацію в регіоні.

Що відбувається Придністров'ї

Нагадаємо, в невизнаному Придністров'ї окупаційна влада напередодні нібито зафіксувала три факти "терористичних" атак, а саме: на будівлю "Міндержбезпеки" в Тирасполі; військову частину в Парканах та радіотелецентр в Маяках.

Після чого президент Молдови скликала засідання Ради безпеки, а у відповідь "керівництво" Придністров’я, встановило червоний рівень терористичної небезпеки та оголосило про "рішення захисту інтересів республіки".

Усі подробиці про те, що відбувається в Придністров'ї на даний момент - у матеріалі РБК-Україна.

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