Найбоєздатніші підрозділи Росії зазнають втрат, відновлення буде довгим, - розвідка Британії

Українські захисники завдають значної шкоди найбільш боєздатним підрозділам ворога. Росії знадобиться багато часу та коштів для відновлення військових потужностей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на британську розвідку .

Зазначається, що українські військові нещодавно знищили у боях найсучасніший російський танк Т-90М, який оснащений покращеною бронею, модернізованими гарматами та системами супутникової навігації. Наразі РФ має близько 100 таких танків. Проте дана техніка залишається вразливою, якщо її не підтримують інші силові елементи.

"Конфлікт в Україні завдає великої шкоди деяким з найбільш боєздатних підрозділів і найпередовіших можливостей Росії. Після цього конфлікту Росії знадобиться значний час і витрати, щоб відновити свої збройні сили", - йдеться у повідомленні.

При цьому замінити модернізоване та вдосконалене обладнання буде особливо складно через санкції, які обмежують доступ Росії до критичних мікроелектронних компонентів.