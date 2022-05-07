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Найбоєздатніші підрозділи Росії зазнають втрат, відновлення буде довгим, - розвідка Британії

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Лондон, Субота 07 травня 2022 09:50
Найбоєздатніші підрозділи Росії зазнають втрат, відновлення буде довгим, - розвідка Британії Фото: розвідка Британії заявляє про значні втрати Росії (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Українські захисники завдають значної шкоди найбільш боєздатним підрозділам ворога. Росії знадобиться багато часу та коштів для відновлення військових потужностей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на британську розвідку.

Зазначається, що українські військові нещодавно знищили у боях найсучасніший російський танк Т-90М, який оснащений покращеною бронею, модернізованими гарматами та системами супутникової навігації. Наразі РФ має близько 100 таких танків. Проте дана техніка залишається вразливою, якщо її не підтримують інші силові елементи.

"Конфлікт в Україні завдає великої шкоди деяким з найбільш боєздатних підрозділів і найпередовіших можливостей Росії. Після цього конфлікту Росії знадобиться значний час і витрати, щоб відновити свої збройні сили", - йдеться у повідомленні.

При цьому замінити модернізоване та вдосконалене обладнання буде особливо складно через санкції, які обмежують доступ Росії до критичних мікроелектронних компонентів.

Нагадаємо, за минулу добу українські захисники знищили 14 сучасних російських безпілотних літальних апаратів типу "Орлан-10".

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