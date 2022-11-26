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Арестович о боях под Угледаром: действия ВСУ сорвали надежды врага на взятие города

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Киев, Суббота 26 ноября 2022 22:54
Арестович о боях под Угледаром: действия ВСУ сорвали надежды врага на взятие города Фото: советник главы Офиса президента Алексей Арестович (president.gov.ua)
Автор: Константин Широкун

Украинские военные своими успешными действиями сорвали планы оккупантов по взятию Угледара Донецкой области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова советника Офиса президента Алексея Арестовича в эфире "Фейгин LIVE".

"По-прежнему бодаются наши войска с российскими в направлении Угледара. Успеха российские войска не имеют. Скажем деликатно, некоторые действия украинских войск и особенно артиллерии сорвали надежды на взятие Угледара. По крайней мере, на данном этапе, но я думаю, что и в принципе сорвали", - отметил Арестович.

По его словам, активные действия продолжаются на участке фронта от Марьинки до Бахмута и Соледара. Особенно сильные атаки россиян идут в направлении юго-запада от Горловки. Там РФ сосредоточила и кадровые части, и ЧВК, и мобилизованных.

"Таким образом они попытаются перерезать трассу Константиновка – Авдеевка", - добавил советник Офиса президента.

Ранее Арестович заявил, что оккупанты ежедневно теряют на фронтах убитыми и ранеными около 400-600 солдат. Во время активных боев вражеские потери вырастают до 1000 в день.

Также мы писали, что украинским военным удалось атаковать два российских танка и три боевых машины пехоты в районе Угледара.

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