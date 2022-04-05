Арестович: активна фаза війни має закінчитися до середини квітня

Активна фаза війни Росії проти України має закінчитися до середини квітня. Якщо до цього терміну не буде мирної угоди, почнеться партизанська війна.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву радника глави Офісу президента Олексія Арестовича на телемарафоні.

"Активна фаза повинна закінчитися до середини квітня, а потім почнеться партизанка. Ми вб'ємо всіх до кінця, якщо вони не підуть на мирну угоду. Та й наших багато загине. Тому у нас два варіанти: добиваємо їх повністю або мирна угода. Подивимося, що буде і як", - зазначив він.

Нагадаємо, раніше Арестович заявляв, що майбутні важкі бої з окупантами за схід, південь і Маріуполь залишать Російську Федерацію без резервів для ведення бойових дій.

Також він припустив, що російські війська битимуть ракетами по Україні до останнього дня війни.

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