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Арестович: активна фаза війни має закінчитися до середини квітня

Фото: радник голови Офісу президента Олексій Арестович (president gov ua)
Автор: Ілона Свиридова

Активна фаза війни Росії проти України має закінчитися до середини квітня. Якщо до цього терміну не буде мирної угоди, почнеться партизанська війна.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву радника глави Офісу президента Олексія Арестовича на телемарафоні.

"Активна фаза повинна закінчитися до середини квітня, а потім почнеться партизанка. Ми вб'ємо всіх до кінця, якщо вони не підуть на мирну угоду. Та й наших багато загине. Тому у нас два варіанти: добиваємо їх повністю або мирна угода. Подивимося, що буде і як", - зазначив він.

Нагадаємо, раніше Арестович заявляв, що майбутні важкі бої з окупантами за схід, південь і Маріуполь залишать Російську Федерацію без резервів для ведення бойових дій.

Також він припустив, що російські війська битимуть ракетами по Україні до останнього дня війни.

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