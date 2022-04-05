Арестович: активная фаза войны должна закончиться к середине апреля

Активная фаза войны России против Украины должна закончиться к середине апреля. Если до этого срока не будет мирного соглашения, начнется партизанская война.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление советника главы Офиса президента Алексея Арестовича на телемарафоне.

"Активная фаза должна закончиться к середине апреля, а затем начнется партизанка. Мы убьем всех до конца, если они не пойдут на мирное соглашение. Да и наших много погибнет. Поэтому у нас два варианта: добиваем их полностью или мирное соглашение. Посмотрим, что будет и как", - отметил он.

Напомним, ранее Арестович заявлял, что предстоящие тяжелые бои с оккупантами за восток, юг и Мариуполь оставят Российскую Федерацию без резервов для ведения боевых действий.

Также он предположил, что российские войска будут бить ракетами по Украине до последнего дня войны.

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