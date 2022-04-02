Арестович: російські війська битимуть ракетами по Україні до останнього дня війни
Радник глави Офісу президента Олексій Арестович вважає, що російські війська битимуть ракетами по Україні до останнього дня війни. Оскільки на озброєнні залишається ще багато ракет.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його заяву на телемарафоні.
"Вони будуть бити ракетами довго, я думаю, що майже до останнього дня конфлікту, тому що у них дуже багато крилатих ракет авіаційного базування. І вони б'ють цими ракетами переважно зі стратегічних бомбардувальників, які навіть не входять у повітряний простір України. Також у них багато балістичних ракет типу "Іскандер", - зазначив він.
Нагадаємо, раніше Арестович припустив, що протягом двох днів українська армія в Київській області може вийти на кордон з Білоруссю.
Він також зазначив, що бої під Чорнобаївкою Херсонської області вже не такі масштабні, як раніше.
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