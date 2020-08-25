Арештовано ще одну учасницю координаційної ради у Білорусі

Ще одна учасниця координаційної ради опозиції в Білорусі отримала адміністративний арешт. Ользі Ковальковій закидають публічні заклики до страйку на Мінському тракторному заводі (МТЗ).

Про це пише портал TUT.BY.

Повідомляється, що сьогодні суд Заводського району Мінська розглянув адміністративну справу стосовно Ольги Ковалькової, яка є учасницею координаційної ради і довіреною особою Світлани Тіхановської. Її ОМОН затримав біля прохідної МТЗ. Згідно з протоколом, Ковалькова брала участь у мітингу біля прохідної і публічно закликала до страйку.

Також повідомляється, що Ковалькова при затриманні відмовлялася пройти в автозак, що було розцінено як непокору законній вимозі працівників міліції.

За рішенням суду, вона проведе 10 діб в ізоляторі на Окрестіна.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про арешт члена президії координаційної ради Сергія Дилевського, його звинуватили в організації несанкціонованих заходів.

Крім того, раніше стало відомо, що Латвія виділила 150 тисяч євро допомоги громадянам Білорусі та незалежним ЗМІ.