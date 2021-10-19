RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Арешт Саакашвілі у Грузії: лікарі рекомендують госпіталізувати його

Автор: Дмитро Левицький

Консиліум грузинських лікарів рекомендував госпіталізувати арештованого екс-президента Грузії Михайла Саакашвілі, який перебуває у в'язниці Руставі. Саакашвілі після арешту оголосив голодування, тому стан його здоров'я погіршився.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Грузія Online".

Інформацію про таку рекомендацію повідомив журналістам один з членів лікарського консиліуму Зураб Пагава. За його словами, лікарі рекомендують покласти Саакашвілі в клініку для інтенсивного нагляду.

"Ми поставили питання про т.зв. профілактичну госпіталізацію і зараз його розглядають. Все обговорили, дали рекомендацію. Це не термінова госпіталізація, але, оскільки ймовірність ускладнень висока, щоб перестрахуватися, ми рекомендували його госпіталізувати. Це не питання годин, але має відбутися найближчим часом", - сказав Пагава.

Нагадаємо, на вихідних лікар Саакашвілі заявив, що арештований екс-президент Грузії погодився на медогляд і прийняття ліків.

Також РБК-Україна писало, що Саакашвілі перевели до одиночної камери.

Читайте РБК-Україна в Google News
Міхеіл СаакашвіліГрузія