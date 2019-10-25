Арешт Атамбаєва продовжили на два місяці

Фото: Аламазбек Атамбаєв (24 kz)

Атамбаєва підозрюють у корупції, організації масових заворушень і замаху на вбивство

Колишньому президенту Киргизії Алмазбеку Атамбаєву продовжили арешт на два місяці, до 26 грудня. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.

Зазначається, що таке рішення прийняв суд Первомайського району Бішкека, запобіжний захід продовжено на час проведення судового розгляду. Востаннє арешт екс-президента був продовжений до 26 жовтня.

Як повідомляють ЗМІ, клопотання адвокатів Атамбаєва про зміну запобіжного заходу відхилено, рішення про продовження суддя буде виносити кожні два місяці. Наступне засідання суду призначено на 15 листопада.

Нагадаємо, раніше в Киргизії Бішкекський міський суд визнав законним арешт Атамбаєва. За словами юриста Сергія Слєсарєва, також суд залишив у силі рішення, згідно з яким екс-президент буде перебувати під вартою до 26 жовтня.

Як повідомляло РБК-Україна, в Киргизії 7 серпня спецназ провів штурм резиденції екс-президента країни Алмазбека Атамбаєва в селі Кой-Таш недалеко від Бішкека. Але штурм був провалений, а прихильники Атамбаєва не пустили спецназ до будинку колишнього президента.

Також, після штурму будинку всередині залишилися шість співробітників спецназу. Прихильники колишнього глави держави з числа місцевих жителів категорично відмовилися відпускати спецназівців до виконання своїх вимог.

Пізніше Атамбаєва вивезли з резиденції в конвої з декількох легкових машин і автобусів з військовими. Через деякий час в мережі було опубліковано відео затримання екс-президента Киргизії.