ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Атамбаєву інкримінують ще два злочини

Новини » Політика    14.08.2019 - 15:15
Атамбаєву інкримінують ще два злочини
Фото: Аламазбек Атамбаєв (24 kz)

Атамбаєву вручено повідомлення про підозру у причетності до корупції при модернізації ТЕЦ Бішкека

Колишньому президенту Киргизії Алмазбека Атамбаєва інкримінують ще дві справи щодо порушення законодавства країни. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські ЗМІ.

За словами адвоката колишнього президента Сергія Слєсарєва, Атамбаєву вручили повідомлення про підозру у причатности до корупції.

"Атамбаєву вручено повідомлення про підозру у причетності до корупції при модернізації ТЕЦ Бішкека і по справі, пов'язаній з будівлею групи "Форум", - заявив адвокат.

Модернізацію об'єкта провела кілька років тому китайська компанія TBEA на виділені китайською стороною кошти. Фігурантом справи про корупцію при реконструкції столичної ТЕЦ є також колишній прем'єр-міністр країни Сапар Ісаков.

Про махінаціях, пов'язаних з перереєстрацією прав на володіння будівлею промислової групи "Форум", раніше нічого відомо не було. Фактичним власником розташованого майже в центрі Бішкека будівлі досі вважався Атамбаєв. Після затримання колишнього президента за рішенням суду воно було опечатано.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що екс-президента Киргизії Алмазбека Атамбаєва звинуватили у вбивстві заступника командира "Альфи" Усена Ниязбекова при штурмі резиденції.

Крім того, колишній президент Киргизії Аламазбек Атамбаєв заявив, що під час штурму його резиденції, він стріляв. Атамбаєв також поклав відповідальність за смерть бійця спецназу на нинішнього главу держави Сооронбая Жеенбекова.

Відзначимо, в Киргизії 7 серпня спецназ штурмував резиденцію екс-президента Алмазбека Атамбаєва в селі Кой-Таш недалеко від Бішкека. Однак штурм був провалений. Прихильники Атамбаєва не пустили спецназ до будинку колишнього глави держави. Другий штурм був вдалим, Атамбаєва затримали.

Атамбаєва звинуватили у вбивстві спецназівця Експрезидента Киргизстану звинуватили в підготовці держперевороту
Новини України Киргизия
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся