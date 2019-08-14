Атамбаєву інкримінують ще два злочини

Фото: Аламазбек Атамбаєв (24 kz)

Атамбаєву вручено повідомлення про підозру у причетності до корупції при модернізації ТЕЦ Бішкека

Колишньому президенту Киргизії Алмазбека Атамбаєва інкримінують ще дві справи щодо порушення законодавства країни. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські ЗМІ.

За словами адвоката колишнього президента Сергія Слєсарєва, Атамбаєву вручили повідомлення про підозру у причатности до корупції.

"Атамбаєву вручено повідомлення про підозру у причетності до корупції при модернізації ТЕЦ Бішкека і по справі, пов'язаній з будівлею групи "Форум", - заявив адвокат.

Модернізацію об'єкта провела кілька років тому китайська компанія TBEA на виділені китайською стороною кошти. Фігурантом справи про корупцію при реконструкції столичної ТЕЦ є також колишній прем'єр-міністр країни Сапар Ісаков.

Про махінаціях, пов'язаних з перереєстрацією прав на володіння будівлею промислової групи "Форум", раніше нічого відомо не було. Фактичним власником розташованого майже в центрі Бішкека будівлі досі вважався Атамбаєв. Після затримання колишнього президента за рішенням суду воно було опечатано.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що екс-президента Киргизії Алмазбека Атамбаєва звинуватили у вбивстві заступника командира "Альфи" Усена Ниязбекова при штурмі резиденції.

Крім того, колишній президент Киргизії Аламазбек Атамбаєв заявив, що під час штурму його резиденції, він стріляв. Атамбаєв також поклав відповідальність за смерть бійця спецназу на нинішнього главу держави Сооронбая Жеенбекова.

Відзначимо, в Киргизії 7 серпня спецназ штурмував резиденцію екс-президента Алмазбека Атамбаєва в селі Кой-Таш недалеко від Бішкека. Однак штурм був провалений. Прихильники Атамбаєва не пустили спецназ до будинку колишнього глави держави. Другий штурм був вдалим, Атамбаєва затримали.