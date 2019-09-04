Суд Киргизії визнав законним арешт Атамбаєва

Фото: Алмазбек Атамбаєв (kremlin.ru)

Суд також залишив його під вартою до 26 жовтня

В Киргизії Бішкекський міський суд визнав законним арешт колишнього президента країни Алмазбека Атамбаєва. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на 24.kg.

Як повідомляється, в ході засідання адвокати колишнього президента просили визнати незаконними дії слідчих. Судова колегія винесла постанову, згідно з якою затримання Атамбаєва визнано законним.

За словами юриста Сергія Слєсарєва, також суд залишив у силі рішення, згідно з яким екс-президент буде перебувати під вартою до 26 жовтня.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що в Киргизії 7 серпня спецназ провів штурм резиденції екс-президента країни Алмазбека Атамбаєва в селі Кой-Таш недалеко від Бішкека. Але штурм був провалений, а прихильники Атамбаєва не пустили спецназ до будинку колишнього президента.

Також, після штурму будинку всередині залишилися шість співробітників спецназу. Прихильники колишнього глави держави з числа місцевих жителів категорично відмовилися відпускати спецназівців до виконання своїх вимог.

Пізніше Атамбаєва вивезли з резиденції в конвої з декількох легкових машин і автобусів з військовими. Через деякий час в мережі було опубліковано відео затримання екс-президента Киргизії.

Його підозрюється у скоєнні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 43 (Співучасть у злочині) і ч. 2 ст. 319 (Корупція) КК КР.

Зазначимо, Атамбаєв очолював Киргизії з 2011 по 2017 рік, став першим президентом, який добровільно пішов після першого терміну, а не був повалений в результаті революції. Генпрокуратура Киргизії стверджує, що у неї є підстави для заведення кримінальних справ на екс-президента і вже кілька разів викликала його на допит, але він не був. На сьогодні Атамбаєв знаходиться в опозиції до чинної влади.