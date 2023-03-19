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Арестуют Путина? В ЮАР заявили, что "осознают юридические обязательства" по ордеру Гааги

Фото: российский диктатор Владимир Путин (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Южная Африканская Республика знает о своих юридических обязательствах по поводу ордера на арест российского диктатора Владимира Путина, который выдал Международный уголовный суд в пятницу.

Об этом заявил представитель президента ЮАР Винсент Магвеня, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Ожидается, что Путин посетит ЮАР в августе для участия в саммите БРИКС.

"Мы, как правительство, осознаем наше юридическое обязательство. Однако в период до саммита мы будем продолжать взаимодействовать с различными заинтересованными сторонами", - заявил представитель президента.

Хотя официального подтверждения визита Путина не было, ожидается, что он примет участие в 15-м саммите БРИКС, как это было в 2013 году.

Однако такой визит поставит правительство ЮАР в шаткое положение после ордера на арест.

"Мы принимаем к сведению сообщение об ордере на арест, который выдал МУС. ЮАР по-прежнему привержена и очень сильно желает, чтобы война в Украине была разрешена мирным путем через переговоры", - заявил Магвеня.

Напомним, Международный уголовный суд выдал ордер на арест Путина из-за обвинений в депортации украинцев.

Позже стало известно, что такое решение МУС может значительно ограничить возможность диктатора выезжать за границу, поскольку в 123 странах его могут арестовать.

Кроме того, ранее Sky News сообщал, что ЮАР обязана арестовать Путина, если он приедет на саммит в августе.

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