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ArcelorMittal сообщил о невозможности возобновления работы завода в Кривом Роге

12:33 25.09.2026 Пт
2 мин
aimg Анастасия Мацепа
Фото: четыре ракетных удара через пять недель привели к гибели работников и повреждению производственных мощностей АрселорМиттал Кривой Рог (Facebook ArcelorMittal UA)

Металлургический комбинат ''АрселорМиттал Кривой Рог'' не может безопасно и стабильно возобновить работу после четырех ракетных ударов за последние пять недель. В результате атак погибли пятеро работников, еще 17 получили ранения, один из них находится в критическом состоянии.

В компании заявили, что после неоднократных ракетных ударов по предприятию в Кривом Роге было принято решение о невозможности безопасного и стабильного возобновления его работы. Об этом ArcelorMittal проинформировало правительство Украины.

За последние пять недель предприятие получило четыре ракетных атак, которые привели к гибели людей, ранениям работников и значительным повреждениям производственных мощностей. Последний удар произошел 21 сентября.

Что будет с предприятием

Генеральный директор ''АрселорМиттал Кривой Рог'' Мауро Лонгобардо заявил, что компания больше не может безопасно эксплуатировать предприятие.

По его словам, с начала полномасштабной войны работники в Украине прилагали значительные усилия, чтобы поддерживать работу шахт и завода даже в сложных условиях.

В настоящее время компания обсуждает с правительством Украины будущее предприятия. Основное внимание будет сосредоточено на сохранении инфраструктуры, чтобы после установления мира осталась возможность возобновить производство.

Сколько денег компания вложила в украинское предприятие

С начала полномасштабной войны в феврале 2022 года ArcelorMittal заявляла, что ее приоритетом является безопасность и экономическая защищенность украинских работников.

Компания предоставила ''АрселорМиттал Кривой Рог'' более 700 млн. долларов финансовой поддержки для обеспечения непрерывности работы предприятия.

В то же время, ArcelorMittal ожидает, что зафиксирует около 1 млрд долларов неденежного обесценивания активов. Основная часть этой суммы связана с обесцениванием основных средств и производственного оборудования ''АрселорМиттал Кривой Рог''.

Напомним, из-за обстрелов, блокады портов, высокой стоимости электроэнергии, услуг "Укразилизныци" металлургическая отрасль оказалась в глубокой кризисной ситуации. Для ее поддержки Кабинет министров должен принять отдельное постановление, предусматривающее комплекс мер, создаст рамку для государственных органов и положительный сигнал для инвесторов.

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