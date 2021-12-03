Венедіктова анонсувала понад 200 кримінальних справ через інформаційну політику на каналах Ахметова

Генеральний прокурор Ірина Венедіктова заявила, що Офіс генерального прокурора не може стояти в стороні "суспільного та політичного шторму" і після двотижневого перегляду телеканалів "Україна" та "Україна24" анонсувала 200 кримінальних справ проти їх власника, бізнесмена Ріната Ахметова.

"Ми провели попередній аналіз всього масиву кримінальних проваджень і наразі з’ясувалося, що мова йде про понад 200 справ. Ці 200 справ - результат лише поверхневої оцінки, переконана, що їх більше. Ми маємо на увазі майже всі великі підприємства в сфері вугільної промисловості та енергетики із орбіти цієї впливової людини", - написала генпрокурор.

Вона заявила, що "в умовах суспільного та політичного шторму Офіс Генпрокурора не повинен відсиджуватися збоку".

"В той час, коли політики сперечаються між собою в залі українського парламенту чи в телевізійних шоу, ми на наших робочих місцях посперечаємось мовою процесуальних документів, - пригрозила генпрокурор. - Великий бізнес в шкаралупі політики і власних ЗМІ буде поважати закон. Останнім часом, а якщо більш точно, мова про останні тижні, ми з вами стали телеглядачами різноманітних незвичних шоу. У багатьох виникає відчуття, що ми не тільки дивимось ці шоу на ТВ, але і беремо в них участь".