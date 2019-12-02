У Раді назвали терміни підготовки закону про статус Донбасу

Фото: Олександр Завітневич (УНІАН)

Закон про статус Донбасу почнуть готувати після саміту "нормандської четвірки"

Новий закон про особливий статус Донбасу почнуть готувати 10-11 грудня відразу після саміту "нормандської четвірки". Про це в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна" розповів голова парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Олександр Завітневич.

За його словами, комітет Ради поки не залучають до роботи над законопроектом про статус Донбасу.

"Такого законопроекту я не бачив і ми, напевно, всі чекаємо зустрічі президента у нормандському форматі 9 грудня. Я думаю, що 10-го або максимум 11-го (грудня, - ред.) вже будуть якісь рішення, і для парламенту в тому числі. Поки над таким законопроектом ми не працюємо", - зазначив Завітневич.

Він також розкритикував заяви міністра закордонних справ РФ Сергія Лаврова про те, що Україна має вести прямі переговори з "республіками" Донбасу.

Нагадаємо, раніше представник Росії в контактній групі Борис Гризлов заявив, що Київ повинен узгодити новий закон про статус Донбасу з представниками ОРДЛО.

Крім того, російський президент Володимир Путін заявляв, що неузгоджені з "ДНР/ЛНР" закони заведуть ситуацію в глухий кут.