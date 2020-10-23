74% українців проти легалізації канабісу, - опитування

Фото: українців запитають про легалізацію марихуани (РБК-Україна)

На запитання "Чи підтримуєте Ви легалізацію марихуани в Україні?" 74% інтернет-респондентів відповіли "ні".

Про це свідчать результати опитування, ініційованого Юлією Тимошенко в прямому ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера".

Загалом до інтернет-опитування, яке проводилося із 20 по 22 жовтня і похибка якого не перевищує 5%, долучилися понад 15 тисяч осіб.

Три чверті з них висловилися проти наміру президента легалізувати легкі наркотики.

Нагадаємо, лідер "Батьківщини" поставила це запитання в рамках всеукраїнського соціального проекту "Свободи слова Савіка Шустера", покликаного створити електронну демократію та надати можливість кожному українцеві впливати на події, що відбуваються в країні.

Як відомом, президент Володимир Зеленський заявив, що на проведення загальнонаціонального опитування 25 жовтня не виділятимуть коштів з державного бюджету. Партія "Слуга народ" заявила, що сама оплатить опитування.