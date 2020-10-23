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74% українців проти легалізації канабісу, - опитування

Київ, П'ятниця 23 жовтня 2020 16:21
74% українців проти легалізації канабісу, - опитування
Фото: українців запитають про легалізацію марихуани (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

На запитання "Чи підтримуєте Ви легалізацію марихуани в Україні?" 74% інтернет-респондентів відповіли "ні".

Про це свідчать результати опитування, ініційованого Юлією Тимошенко в прямому ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера".

Загалом до інтернет-опитування, яке проводилося із 20 по 22 жовтня і похибка якого не перевищує 5%, долучилися понад 15 тисяч осіб.

Три чверті з них висловилися проти наміру президента легалізувати легкі наркотики.

74% українців проти легалізації канабісу, - опитування

Нагадаємо, лідер "Батьківщини" поставила це запитання в рамках всеукраїнського соціального проекту "Свободи слова Савіка Шустера", покликаного створити електронну демократію та надати можливість кожному українцеві впливати на події, що відбуваються в країні.

Як відомом, президент Володимир Зеленський заявив, що на проведення загальнонаціонального опитування 25 жовтня не виділятимуть коштів з державного бюджету. Партія "Слуга народ" заявила, що сама оплатить опитування.

Зазначимо, опитування складатиметься з таких питань: про довічне ув'язнення за корупцію, про вільну економічну зону на Донбасі, про скорочення кількості народних депутатів до 300, про легалізацію каннабісу, про гарантії безпеки за Будапештським меморандумом.

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