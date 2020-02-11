Арахамія згоден пустити воду в Крим в обмін на поступки Путіна по Донбасу

Голова парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія згоден пустити воду в анексований Крим в обмін на поступки з боку президента РФ Володимира Путіна по Донбасу. Про це він заявив в ефірі телеканалу "Прямий".

Арахамія зазначив, в Криму, так чи інакше, водою будуть користуватись громадяни України.

"Якщо дати воду в Крим, але мати велику якусь перевагу в перемовинах по Донбасу, моя особиста позиція, що буду це вважати достатнім компромісом. Я б на таке пішов, тому що в Криму, так чи інакше, водою будуть користуватись громадяни України", - зазначив він.

Раніше постійний представник президента України в АРК Антон Кориневич спростував інформацію щодо можливого відновлення водопостачання в анексований Крим.

Зазначимо, заступник постійного представника президента в Автономній республіці Крим Таміла Ташева раніше в інтерв'ю РБК-Україна розповіла, що Україна не планує відновлювати водопостачання і транспортне сполучення з анексованим Кримом до повної деокупації. Вона також повідомляла, що Росія завезла в Крим пів мільйона людей за час окупації.