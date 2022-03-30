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Арахамія про санкції проти Росії: не ми їх накладали, так що і не нам їх знімати

Фото: Давид Арахамія (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Мілан Лєліч

Росія на переговорах з Україною піднімає питання про скасування економічних санкцій. Однак українська переговорна група впевнена, що ця тема повинна обговорюватися РФ з міжнародними партнерами.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна заявив глава української делегації на переговорах Давид Арахамія.

"З їхнього боку звучить: а давайте скасуємо якісь суди, відкликаємо судові позови... Санкції у них звучать дуже часто. Але наша позиція проста: ми накладали свої санкції, але вони їх мало хвилюють, а міжнародні санкції накладають міжнародні партнери. Відповідно це предмет їхньої дискусії з міжнародними партнерами", - заявив Арахамія.

При цьому він додав, що більшість країн, які ввели санкції проти Росії, можуть стати гарантами безпеки для України. У зв'язку з цим РФ зобов'язана самостійно вступати в діалог з ними.

"Більшість країн, які накладали санкції, зараз розглядаються в якості гарантів нашої безпеки. Вони можуть вступати в розмови щодо санкцій, але не ми їх накладали, так що і не нам їх знімати", - підкреслив політик.

Нагадавши, Давид Арахамія заявив, що до підписання мирного договору Росія зобов'язана вивести війська з України.

Більш детальну інформацію про вчорашні переговори в Стамбулі можна дізнатися в матеріалі РБК-Україна.

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Давид АрахаміяСанкції проти РосіїВійна Росії проти України