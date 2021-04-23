Сенат США підтримав законопроект про партнерство з Україною у сфері безпеки, - Арахамія
Комітет із закордонних справ Сенату США звершив слухання та одностайно ухвалив двопартійний проект закону "Про партнерство з Україною у сфері безпеки" (Ukraine Security Partnership Act). Документ передбачає збільшення щорічної військової допомоги до 300 млн доларів, включаючи надання летальної зброї.
"Ми вдячні голові комітету Роберту Менендесу, члену комітету Джеймсу Рішу та іншим членам комітету за підтримку України в її боротьбі за свободу в умовах російської агресії. Коли російські війська стягуються до наших кордонів, рішення Сенату є потужним сигналом безсумнівної підтримки з боку США", - заявив голова парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.
Нагадаємо раніше РБК-Україна писало що Давид Арахамія провів низку онлайн-зустрічей із членами конгресу США.
Співрозмовники обговорили політичну та військову співпрацю України та США, зокрема розширення військової підтримки, залучення фінансової та технічної допомоги для реформування українського війська.