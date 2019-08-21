Арахамія: у новому Кабміні буде людина з нинішнього уряду

У складі нового Кабінету міністрів України залишиться одна людина з нинішнього уряду. Про це в ефірі "112 Україна" заявив новообраний депутат від партії "Слуга народу" Давид Арахамія.

За його словами, в новому уряді може залишитися хтось із сьогоднішніх міністрів, проте не став уточнювати, хто це.

"Хтось залишиться (з нинішнього складу Кабміну, - ред.) можу сказати... Хто, не можу сказати. Ви ж самі знаєте, коли називаєш якесь прізвище, цю людину потім треба жаліти три дні. Я точно знаю, що одна людина - сто відсотків... зараз всі мають шанси залишитися, але одна людина точно буде", - заявив він.

Нагадаємо, в кінці липня глава штабу політичної партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко розповів, хто може очолити Міністерство охорони здоров'я і Міністерство освіти і науки України. За його словами, на посаду міністра охорони здоров'я розглядають кандидатуру засновника мережі приватних клінік "Борис" Михайла Радуцького. Однак сам Радуцький уже встиг заявити, що не бачить себе у виконавчій владі.

Крім того, посаду міністра освіти і науки може отримати експерт в освітній сфері Сергій Бабак.