Арахамія про нового голову НБУ: фаворита немає, відбір не почався

На сьогодні немає фаворита на посаду голови Національного банку України після відставки Якова Смолія. Сам процес підбору нового керівника Нацбанку ще не почався.

Про це журналістам біля Верховної ради заявив глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.

За його словами, ще не було обговорення відставки Смолія на фракції.

"Але якщо людина сама пише заяву, то я думаю нормальна реакція - її задовольняти, якщо немає інших підводних каменів. Там ще буде багато дискусій, кадрових рішень поки не буде прийнято. Будуть обговорення, зустрічі з експертами та міжнародном і інвесторським середовищем", - зазначив Арахамія.

Він також прокоментував інформацію, що Нацбанк може очолити голова правління "Укргазбанку" Кирило Шевченко, голова Ради НБУ Богдан Данилишин або екс-прем'єр Арсеній Яценюк.

"Не чув, не можу сказати. Це бачив тільки в Телеграм-каналах... ці прізвища лише на рівні чуток. Немає зараз фаворитів, тому що процес підбору цієї людини ще не почався. Тому немає ніякого сенсу це обговорювати", - додав Арахамія.

Нагадаємо, раніше перший заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко в коментарі РБК-Україна розповів, що Рада може відправити Смолія у відставку завтра, 3 липня.

Напередодні Смолій заявив, що подав у відставку через політичний тиск.