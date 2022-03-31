Арахамія про безпеку України: нам потрібні великі гаранти

"Ми говоримо, що нам потрібні великі гаранти. Навіть президенти можуть бути гарантами, а потім національні парламенти скажуть, що не давали такого мандата. Ми хочемо інше", - сказав Арахамія.

За його словами, Україна хоче, щоб договір про гарантії безпеки підписали президенти країн-гарантів і ратифікували парламенти відповідних держав. Тоді договір стане реальним міжнародним документом, який зобов'язані всі виконувати.

"Вони всі, згідно Віденської конвенції, не сядуть щось підписувати, поки не буде підписана Віденська конвенція. Там говориться, якщо під тиском складено договір, то він просто нікчемний... Вони (Росія - ред.) визнають Віденську конвенцію", - додав глава української делегації.

Він підкреслив, що українська сторона підпише договір тільки пакетом. Документи повинні включати, наприклад, нейтральний статус і безпеку. При цьому Україна не готова просто забути питання ОРДЛО.

"Ми підпишемо всі разом", - запевнив Арахамія.