На Арабатской стрелке нашли крупную авиабазу оккупантов: аналитики показали фото

В публикации отмечается, что пока общественное внимание было сосредоточено на подконтрольным войскам РФ аэродромах в Луганске и Бердянске, интервенты "создали в различных местах секретные вертолетные базы и FARPы" (Forward arming and refuelling point - термин НАТО, обозначающий передние пункты вооружения и заправки для авиатехники).

Аналитики добавили, что обнародовать спутниковые снимки этой авиабазы в Стелковом Херсонской области решили на фоне недавних ударов Сил обороны Украины по целям противника в этом регионе.

Секретная стоянка вертолетов россиян

На снимках со спутника видны 20 вертолетных площадок, некоторые из которых заняты российскими вертолетами, такими как Ми-24, Ми-8, Ка-52 и, возможно, Ми-28. Участок на территории курорта "Волна" огорожен забором.

Спутниковые кадры авиабазы войск РФ на Арбатской стрелке в Херсонской области (фото: twitter.com/Tatarigami_UA)

Для сравнения эксперты проанализировали изображения 2021 года - на них подобных вертолетных площадок нет.

Российские захватчики создали авиабазу возле админграницы с оккупированным Крымом (фото: twitter.com/Tatarigami_UA)

Создание авиабазы

В группе допускают, что во время контрнаступательных операций ВСУ в Херсонской области в ноябре прошлого года российские интервенты решили переместить свои вертолеты с аэродрома Чаплинка подальше от линии фронта - в "более безопасные внутренние районы, включая огороженный пляжный курорт на Арабатской стрелке недалеко от Крыма".

Строительство началось примерно в октябре 2022-го, на фоне Херсонского наступления украинских войск.

Аналитики считают, что россияне стремились оперативно создать авиабазу, которая "удобно расположена среди пляжных курортов и отелей и потенциально служащей жильем для их пилотов".

Аналитики показали спутниковые снимки секретной российской авиабазы на Арбатской стрелке в Херсонской области (фото: twitter.com/Tatarigami_UA)

Удары по авиабазам российских оккупантов

Напомним, 17 октября украинские военные подтвердили успешный удар по аэродромам россиян во временно оккупированных Луганске и Бердянске. Для этого применялись дальнобойные ракеты ATACMS.

Позже в сети появились спутниковые снимки Бердянска аэродрома после ударов, а также - кадры последствий удара по аэропорту в Луганске.

Добавим, что в ноябре военный аналитик рассказал, что российские военные сосредоточили свою авиацию на базе в Таганроге после того, как ВСУ нанесли удар ATACMS по их месту базирования в Бердянске.

Также сообщалось, что российские оккупанты пытались скрыть последствия взрывов на крымской авиабазе "Гвардейское", что гремели вечером 24 октября.

Также напомним, что 19 августа сообщалось об атаке на военный аэродром "Сольцы" в Новгородской области, где был ликвидирован по меньшей мере один бомбардировщик Ту-22М3. А 21 августа в Калужской области России дронами был атакован аэродром "Шайковка".