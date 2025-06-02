Аптечные сети заявили об угрозе роста цен после запрета маркетинговых договоров

Введенный с 1 марта запрет на маркетинговые договоры между производителями лекарственных средств и аптечными сетями не снизил цены на лекарства. А наоборот создал дополнительные финансовые риски для аптечного сектора.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание Telegraf .

В открытом письме к органам власти, обнародованном 29 мая, представители аптечного рынка подчеркнули, что трехмесячная совместная работа с Минздравом над новым регулированием завершилась односторонним решением министерства, которое не отражает договоренности сторон и может иметь долгосрочные негативные последствия для доступности лекарств в Украине.

Отраслевые объединения в свою очередь отмечают, что уже приостановлены программы лояльности для пациентов, сужен ассортимент и запасы препаратов, сокращены инвестиции в инфраструктуру и обучение персонала.

"Мы наблюдаем одновременный рост цен и ухудшение финансовых показателей аптек", - говорится в публикации.

Запрет на маркетинговые договоры: что известно

Как пишет издание, соответствующее решение было принято СНБО в феврале 2025 года с целью борьбы с непрозрачными наценками на лекарства.

Одной из гипотез было то, что маркетинговые соглашения, которые предусматривали значительные выплаты производителей аптекам за продвижение продукции, составляли до 20% в конечной цене препарата. Однако после запрета таких сделок ситуация, как свидетельствует статистика, только ухудшилась.

По информации журналистов, фармпроизводители не снизили отпускные цены после прекращения маркетинговых выплат, что повысило их маржинальность. В то же время аптеки, потерявшие источник доходов, были вынуждены повысить торговую надбавку до максимально разрешенного уровня.

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