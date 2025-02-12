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Решение по ценам на лекарства и санкции: Зеленский провел заседание СНБО

Киев, Среда 12 февраля 2025 21:34
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Решение по ценам на лекарства и санкции: Зеленский провел заседание СНБО Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня, 12 февраля, провел заседание Совета нацбезопасности и обороны. В частности, было принято решение заблокировать миллиарды, которые были заработаны "продажей Украины".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вечернее обращение главы украинского государства.

По его словам, решение, которое было принято на заседании СНБО, опубликуют уже завтра, 13 февраля.

"Защищаем наше государство и восстанавливаем справедливость: каждый, кто уничтожал национальную безопасность и помогал России, - каждый должен отвечать. Миллиарды, заработанные фактически продажей Украины, украинских интересов, украинской безопасности, должны быть заблокированы и должны работать на защиту Украины и украинцев", - отметил Зеленский.

Также он добавил, что в ходе заседания было принято решение по снижению цен на лекарства. В частности, есть путь, чтобы снизить на 30% цены на топ-100 медицинских средств с 1 марта. Речь идет о самых важных лекарствах.

"Правительство должно представить обществу все детали. Изменения должны быть ощутимы и позитивны для миллионов украинцев. Это персональная ответственность чиновников и конкретно - министра здравоохранения (Виктора Ляшко - ред.)", - рассказал президент.

Проблема с ценами на лекарства

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что цены на лекарства в стране являются "неадекватными".

Поэтому он захотел обсудить вопрос снижения цен на заседании Совета нацбезопасности и обороны. Для этого разработали конкретные предложения.

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