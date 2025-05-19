Производители лекарств не снизили цены несмотря на запрет маркетинговых договоров, - СМИ

Несмотря на более двух месяцев действия запрета на маркетинговые договоры между аптеками и фармкомпаниями, цены на лекарственные средства не снизились.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegraf .

Как отмечает издание, СНБО и Кабинет министров ожидали, что после прекращения маркетинговых выплат, стоимость препаратов уменьшится на 15-20%, поскольку примерно такую долю в розничной цене составлял так называемый "маркетинг".

Впрочем, "на практике цена препаратов пересмотрена не была и средства, которые ранее выплачивались аптекам за услуги маркетинга, просто остались фармацевтическим предприятиям как дополнительная прибыль".

По оценкам авторов, речь идет о сотнях миллионов гривен в месяц, которые производители оставили себе. В то же время аптечные сети, потеряв источник прибыли, вынуждены были "поднять торговую наценку до разрешенного максимума", что в итоге привело к "обратному эффекту - цены на лекарства продолжили ползти вверх".

Как следствие, выживание многих аптек, особенно в малых населенных пунктах и прифронтовой зоне, оказалось под угрозой. Издание отмечает, что согласно опросу Gradus Research, 90% граждан "категорически против закрытия аптек в этих регионах", а 67% считают, что наличие аптек влияет на возможность поиска приемлемой цены, и 71% - самого препарата.

Несмотря на критику, у действующего подхода есть сторонники. В частности, народный депутат Сергей Кузьминых, возглавляющий подкомитет по вопросам фармации, выступает за сохранение жесткого регулирования, считая маркетинговые соглашения одним из ключевых факторов завышения цен.

Издание добавляет, что определенные надежды возлагаются на дальнейшее государственное регулирование: согласно решению СНБО, запрет маркетинговых договоров является временным до внедрения реферирования оптовых цен.

Вместе с тем, по словам народного депутата Юрия Заславского, необходимо "найти такое решение, чтобы и аптеки развивались, чтобы аптеки могли существовать, чтобы была достаточная доступность к аптечной сети у населения".

Сейчас с целью урегулирования ситуации при Офисе президента работает рабочая группа под председательством Ирины Верещук и при участии министра здравоохранения Виктора Ляшко, представителей АМКУ, Гослекслужбы, народных депутатов и бизнеса. Telegraf отмечает, что "вполне возможно, что уже в ближайшее время государство гармонизирует механизмы регулирования фармацевтического рынка в интересах украинских граждан и всех его участников".