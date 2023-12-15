Аптечки и не только. Минобороны упростило списание медицинского имущества

В Украине упростили списание военно-медицинского имущества. Речь идет об аптечках, сумках и рюкзаках.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Украины .

"Министр обороны Рустем Умеров подписал приказ, который вводит упрощенную процедуру списания военно-медицинского имущества", - говорится в сообщении.

Отмечается, что ранее аптечки, сумки и рюкзаки считались инвентарным имуществом. Поэтому его списание было чрезвычайно затруднено, часто - невыполнимо.

В результате чего воинские части не могли заказать новые аптечки. Ведь, по документам, на балансе воинских частей обеспечение было стопроцентное. Приказ, который подписал Умеров, в частности, позволит ускорить поступление новых аптечек в воинские части.

Фото: Инструкция (facebook.com/MinistryofDefence.UA)

Как будет работать новый порядок

Теперь военнослужащий, теряющий или использующий аптечку, сумку и рюкзак во время боя или во время выполнения других задач, устно или письменно уведомляет об этом командира своего подразделения;

Затем командир составляет рапорт и добавляет к нему выписку из журнала боевых действий или итогового боевого донесения;

Эти документы представляются командиру части, который назначает комиссию, формирует акт списания (Приложение 4 к Порядку списания военного имущества в Вооруженных Силах Украины и Государственной специальной службе транспорта (пункт 5 раздела I), после чего командир части подписывает акт, а финансовая служба списывает указанное медицинское имущество.

Нововведения от Минобороны

Недавно в Минобороны Украины упростили списание утраченного в бою имущества военных.

Также оружие украинского производства будет попадать на фронт быстрее. В период войны упростили производственный цикл и процесс испытаний.

В ноябре Минобороны предложило упростить процедуру и разрешить государственному заказчику покупать беспилотники гражданского назначения. Речь идет о дронах DJI и Autel.