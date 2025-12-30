Аптечка по стандартам НАТО: чем должен быть обеспечен каждый военный ВСУ

Каждого военного в Украине должны обеспечивать индивидуальной аптечкой по стандартам тактической медицины. Речь идет об аптечке медицинской общевойсковой индивидуальной (АМОИ), состав которой утвержден приказом Министерства обороны Украины №506 от 24 июля 2024 года.
Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Украины.
Как сообщают в ведомстве, такой стандарт аптечки базируется на протоколах TCCC (Tactical Combat Casualty Care), опыте современной войны и практиках стран НАТО. АМОИ является обязательным элементом снаряжения и выдается каждому защитнику.
Состав АМОИ полностью соответствует алгоритму M.A.R.C.H. - последовательности действий при оказании домедицинской помощи в боевых условиях.
Для остановки кровотечения:
Для ранений грудной клетки и глаз:
Фармакологический набор ("pill-pack"):
Вспомогательные средства:
Неотъемлемой частью АМОИ является карточка пострадавшего (форма №002/о). Она изготовлена из влагостойкого материала и заполняется непосредственно на поле боя.
В карточке фиксируют:
Эти данные используются для дальнейшей цифровизации медицинской информации, формирования электронной медицинской карты и являются юридическим подтверждением ранения для получения социальных гарантий.
В Минобороны отмечают, что обновленная аптечка бойца ВСУ соответствует международному стандарту IFAK и обеспечивает полный цикл помощи - от остановки массивного кровотечения до профилактики гипотермии.
