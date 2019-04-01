У квітні українці відпочиватимуть десять днів

У квітні 2019 року для працівників з п'ятиденним робочим тижнем буде 10 вихідних днів і 20 робобочих. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на статтю 73 Кодексу законів про працю, якою встановлені святкові і неробочі дні.

У квітні буде вісім вихідних днів (субота і неділя), а також понеділок і вівторок 29 і 30 квітня.

Згідно з законом, вихідний день у неділю, 28 квітня, на який випадає Пасха, переноситься на понеділок.

Крім того, Кабмін вирішив зробити вихідним і вівторок, 30 квітня. У зв'язку з цим в кінці квітня - початку травня вихідними будуть п'ять днів поспіль - з 27 квітня до 1 травня.

Нагадаємо, Кабінет міністрів рекомендував для раціонального використання робочого часу та створення сприятливих умов праці перенести три робочих дні в 2019 році: з вівторка 30 квітня на суботу 11 травня; з понеділка 30 грудня на суботу 21 грудня; з вівторка, 31 грудня на суботу 28 грудня. При цьому спеціальний режим роботи банків та їх установ у зазначені дні буде встановлювати Національний банк.

Нагадаємо, за даними опитування, яке провів Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) восени 2018 року, до трійки улюблених свят українців стабільно входять Різдво (82,2%), Великдень (81,7%) і Новий рік (75,3%). День міжнародної солідарності трудящих (1 травня) люблять 10,8% респондентів.