Apple заблокировала десятки приложений с нелегальными онлайн-казино, - Минцифры

Как рассказал Федоров, обращение к Apple и Google по блокированию азартных игр состоялось по инициативе президента Украины. Сегодня же были приняты первые решения - в App Store заблокировано 50 приложений.

"Также настроили фаст-трек с Apple по блокировке. Все приложения, которые будет выявлять и передавать наша команда, - будут сразу блокироваться", - написал Федоров.

Глава ведомства добавил, что в случае обнаружения соответствующих приложений, можно сообщить на почту hello@thedigital.gov.ua с темой письма «Блокировка казино».

"А с Google переговоры продолжаются. Уверен, также будем иметь результат", - отметил министр.

Борьба с онлайн-казино

В апреле президент Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о противодействии негативным последствиям функционирования азартных игр в интернете. После этого Верховная Рада поддержала в первом чтении проект закона о борьбе с игровой зависимостью , предусматривающий ограничение на работу онлайн-казино.

В мае Кабинет министров принял постановление о противодействии негативным последствиям функционирования азартных игр в сети Интернет.

Также Национальный банк запретил перевод кредитных средств на счета организаторов азартных игр для участия в играх.