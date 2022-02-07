Apple випустить оновлений MacBook Pro початкового рівня

Оновлений MacBook Pro початкового рівня не підтримуватиме змінну частоту оновлення кадрів до 120 Гц.

Також, ймовірно, що ноутбук не буде обладнаний й міні-світлодіодним підсвічуванням, у зв’язку з чим його екран не буде настільки ж яскравим, як у його аналогів.

За словами журналіста Марка Гурмана з Bloomberg, загалом Apple планує випустити як мінімум чотири комп'ютери Mac з новим процесором M2 у поточному році.

Наразі невідомо, коли компанія випустить оновлену модель MacBook Pro, однак навряд чи її продемонструють під час наступного заходу Apple, який очікується на початку весни.