Apple випустить нові AirPods з шумопоглинанням і захистом від води, - Bloomberg

Передбачається, що нові AirPods надійдуть у продаж в 2019 році

Американська компанія Apple готує до випуску нові бездротові навушники AirPods з шумопоглинанням і захистом від води. Про це з посиланням на обізнані джерела пише Bloomberg.

Повідомляється, що нова версія AirPods буде оснащена технологією шумопоглинання. Крім того, навушники стануть водонепроникними, збільшиться відстань, на якій вони зможуть працювати від головного пристрою, а також розробники додадуть біометричні датчики для відстеження серцевого ритму.

Передбачається, що нові AirPods надійдуть у продаж в 2019 році і вони будуть дорожчмим, ніж навушники попереднього покоління.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що президент США Дональд Трамп пообіцяв Apple не збирати мита з зібраних в Китаї iPhone.