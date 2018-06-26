Социальные страницы
Курси валют
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

Apple випустить нові AirPods з шумопоглинанням і захистом від води, - Bloomberg

НовиниТелеком & IT    26.06.2018 - 09:28
Фото: офіс Apple (flickr.com/Andy)
Фото: офіс Apple (flickr.com/Andy)

Передбачається, що нові AirPods надійдуть у продаж в 2019 році

Американська компанія Apple готує до випуску нові бездротові навушники AirPods з шумопоглинанням і захистом від води. Про це з посиланням на обізнані джерела пише Bloomberg.

Повідомляється, що нова версія AirPods буде оснащена технологією шумопоглинання. Крім того, навушники стануть водонепроникними, збільшиться відстань, на якій вони зможуть працювати від головного пристрою, а також розробники додадуть біометричні датчики для відстеження серцевого ритму.

Передбачається, що нові AirPods надійдуть у продаж в 2019 році і вони будуть дорожчмим, ніж навушники попереднього покоління.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що президент США Дональд Трамп пообіцяв Apple не збирати мита з зібраних в Китаї iPhone.

 

Apple планує здешевити нові моделі iPhone за рахунок LCD-екранів, - WSJ
Теги публікації: Apple  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
Родичі постійно плачуть: стало відомо, ким був вбитий під час погрому ром
"Повністю зняв скальп": з'явилися деталі звірячого вбивства українки голлівудським сценаристом
"Що шукали?": Олега Газманова з сім'єю затримали на кордоні в Італії
Принц Гаррі і Меган Маркл на межі розлучення, - ЗМІ
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся