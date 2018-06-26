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Интервью

Apple выпустит новые AirPods с шумоподавлением и защитой от воды, - Bloomberg

НовостиТелеком & IT    26.06.2018 - 09:28
Фото: офис Apple (flickr.com/Andy)
Фото: офис Apple (flickr.com/Andy)

Предполагается, что новые AirPods поступят в продажу в 2019 году

Американская компания Apple готовит к выпуску новые беспроводные наушники AirPods с шумоподавлением и защитой от воды. Об этом со ссылкой на осведомленные источники пишет Bloomberg.

Сообщается, что новая версия AirPods будет оснащена технологией шумоподавления. Кроме того, наушники станут водонепроницаемыми, увеличится расстояние, на котором они смогут работать вдали от главного устройства, а также разработчики добавят биометрические датчики для отслеживания сердечного ритма.

Предполагается, что новые AirPods поступят в продажу в 2019 году и они будут дороже, чем наушники предыдущего поколения.

Напомним, ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп пообещал Apple не собирать пошлины с собранных в Китае iPhone.

 

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Теги публикации: Apple  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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