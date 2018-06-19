Трамп пообіцяв Apple не збирати мита з зібраних в Китаї iPhone, - NYT

США не будуть стягувати мита зі смартфонів компанії Apple

Президент США Дональд Трамп пообіцяв виконавчому директорe Apple Тіму Куку не збирати мита з зібраних в Китаї смартфонів iPhone. Про це повідомляє The New York Times з посиланням на знайоме з переговорами джерело.

Повідомляється, що Кук в минулому місяці відвідував Білий дім і на зустрічі з Трампом намагався попередити про потенційно несприятливі наслідки торговельної політики для Apple у Китаї. У той же час повідомляється, що Apple і Білий дім на даний момент не дають коментарів.

Зазначимо, що запропонований у квітні перелік товарів, на які поширюються мита, значною мірою виключав побутову електроніку. Проте минулого тижня Трамп оприлюднив переглянутий список, який включає деякі категорії технологій.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Китаї пообіцяли відповісти на погрози Трампа про мита на 200 млрд доларів.