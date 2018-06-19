Социальные страницы
Курси валют
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 26.03
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.42
Межбанк BID 26.38
НБУ 2632.9
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.8
Курс евро
Покупка 30.09
Продажа 30.8
Межбанк ASK 30.59
Межбанк BID 30.55
НБУ 3057.59
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.3
Курс рубля
Покупка 3.88
Продажа 4.3
НБУ 4.15
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 26.03
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.42
Межбанк BID 26.38
НБУ 2632.9
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.8
Курс евро
Покупка 30.09
Продажа 30.8
Межбанк ASK 30.59
Межбанк BID 30.55
НБУ 3057.59
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.3
Курс рубля
Покупка 3.88
Продажа 4.3
НБУ 4.15
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

Трамп пообіцяв Apple не збирати мита з зібраних в Китаї iPhone, - NYT

НовиниПолітика    19.06.2018 - 09:18
Фото: Дональд Трамп (flickr.com/gageskidmore)
Фото: Дональд Трамп (flickr.com/gageskidmore)

США не будуть стягувати мита зі смартфонів компанії Apple

Президент США Дональд Трамп пообіцяв виконавчому директорe Apple Тіму Куку не збирати мита з зібраних в Китаї смартфонів iPhone. Про це повідомляє The New York Times з посиланням на знайоме з переговорами джерело.

Повідомляється, що Кук в минулому місяці відвідував Білий дім і на зустрічі з Трампом намагався попередити про потенційно несприятливі наслідки торговельної політики для Apple у Китаї. У той же час повідомляється, що Apple і Білий дім на даний момент не дають коментарів.

Зазначимо, що запропонований у квітні перелік товарів, на які поширюються мита, значною мірою виключав побутову електроніку. Проте минулого тижня Трамп оприлюднив переглянутий список, який включає деякі категорії технологій.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Китаї пообіцяли відповісти на погрози Трампа про мита на 200 млрд доларів.

 

Помпео: збільшення експорту газу з США в Європу змусить Росію відступити Трамп пригрозив Китаю новими митами
Теги публікації: Apple, iPhone, Сполучені Штати Америки, Дональд Трамп, пошлины  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
"Весь час на війні": Одеса попрощалася з Народним героєм України Володимиром Галаганом (фото)
"Потрібно зустріти гідно": в мережі розгорівся скандал через бійця АТО з триколором (фото)
"Скаржиться на холод": російському режисерові вдалося прорватися до Сенцова
"Не мають права": лідер Kozak System закликав позбавляти громадянства жителів Донбасу (відео)
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся