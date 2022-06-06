Що Apple показала на новій презентації: головні новинки WWDC-2022
Завершився перший день щорічної конференції розробників WWDC. На своїй презентації компанія Apple анонсувала багато новинок, серед яких оновлення операційної системи iOS 16.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію презентації.
Оновлення iOS 16
Головним нововведенням для девайсів Apple у новій iOS 16 стане можливість кастомізації екрана блокування. Користувачі зможуть: змінити шрифт годинника, додати невеликі віджети стану в стилі Apple Watch, а також створити галерею шпалер по свайпу вправо (у тому числі зі зміною фільтрів та фону). При цьому можна буде налаштувати погодинну зміну фонових фото на екрані блокування.
Разом з оновленням на iOS 16 з'явиться можливість скасування або редагування повідомлень у програмі Messages. Це нововведення буде доступне, якщо повідомлення надіслано за допомогою iMessage.
Процесор M2
Apple анонсувала вже другий процесор власного виробництва M2. Його продуктивність стане вищою на 18 відсотків порівняно з M1. І це при тому, що технічні показники M1 перевищують більшість сучасних процесорів. Системи з M2 будуть здатні відтворювати кілька потоків відео в 8K та 4K.
Новий Macbook Air
Саме новим процесором буде оснащений новий 13-дюймовий Macbook. Ноутбук буде доступний в чотирьох кольорах: сріблястий, космічний сірий, "зоряне світло" і "північ".
Очікується, що він буде на 20 відсотків швидше, ніж M1 Air, і вп'ятеро швидше, ніж останній Macbook на Intel. Він зможе працювати автономно до 18 години.
Оновлення MacOS
Також не обділили оновленням операційну систему MacOS. У новій MacOS Ventura додадуть режим Stage Manager, який дозволяє сфокусуватися на одному великому вікні, поки інші автоматично сортуються збоку.
При цьому користувачі зможуть використовувати iPhone як веб-камеру для відеодзвінків після оновлення на MacOS Ventura.
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