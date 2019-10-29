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Apple випустила оновлення для iOS

Новини » Телеком & IT    29.10.2019 - 10:58
Apple випустила оновлення для iOS
Ілюстративне фото (flickr.com/Andy)

Операційна система iOS оновилася

Компанія Apple випустила оновлення операційної системи iOS 13.2, iPadOS 13.2 і tvOS 13.2. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Verge.

Повідомляється, що оновлення iOS 13.2 отримали підтримку нової моделі бездротових навушників AirPods Pro. Крім цього, була покращена робота камери смартфонів iPhone 11 і 11 Pro, яка отримала підтримку технології Deep Fusion, яка дозволить поліпшити якість фотографій. Технологія дає можливість робити по 4 знімка до і після фактичного натискання на кнопку зйомки, а також фото з тривалою витримкою. Після всі фотознімки аналізуються завдяки 8-ядерного блоку Neural engine і створюється високоякісне підсумкове зображення HDR, хорошою деталізацією і різкістю.

Також з'явилася можливість вручну змінювати дозвіл і частоту кадрів при запису відео. Функція з'явилася у верхньому правому кутку камери. Ці оновлення підтримуються лише смартфонами iPhone 11, 11 Pro і 11 Pro Max.

Нагадаємо, 28 жовтня Apple презентували нові бездротові шумоподавлюючі навушники AirPods Pro. В навушники продаж надійдуть з 30 жовтня.

Також РБК-Україна повідомляло, що новий iPhone 12 отримає покращений екран. Новий дисплей дозволить отримати більш плавне зображення за рахунок підвищеної частоти оновлення.

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