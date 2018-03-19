Apple вперше збирається випустити власний дисплей, - Bloomberg

Apple таємно розробляє власний дисплей MicroLED, що перевершує по більшості параметрів екран iPhone останнього X. Про це, повідомляє агентство Bloomberg з посиланням на власні джерела.

Зокрема, в матеріалі агентства йдеться, що компанія вкладає значні кошти в розробку екранів MicroLED наступного покоління. Згідно з планами розробників, майбутні гаджети стануть більш тонкими і яскравими, ніж поточні OLED-дисплеї, і будуть відрізнятися низьким енергоспоживанням, широкою кольоровою гамою, більш точним рівнем контролю над окремими квітами і високою роздільною здатністю.

Варто відзначити, що Apple вперше самостоятельно розробляє дисплей для свого гаджета. Раніше при виготовленні продукції використовувалися технології інших компаній. Зокрема, IPhone X, який є першим OLED-телефоном Apple, що використовують технологію Samsung, а екран Apple Watch виконаний з розробок компанії LG.

Однак виходу нового гаджета з удосконаленим дисплеєм доведеться чекати ще кілька років, оскільки виробництво екрану MicroLED обіцяє бути більш складним, ніж виробництво OLED-дисплея.

Як вказують джерела агентства, секретну ініціативу під кодовою назвою T159 контролює виконавчий продюсер Apple Лінн Янгс, який допоміг розробити сенсорні екрани для оригінальних iPhone і iPad і тепер контролює технологію екрану iPhone і Apple Watch.

У прес-службі Apple утрималися від коментарів Bloomberg з питання про розробку нового високотехнологічного дисплея.

Нагадаємо, як повідомлялося раніше, американська компанія Apple готується до випуску відразу трьох нових iPhone восени 2018 року.