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Apple презентовала новый iPad

НовостиТелеком & IT    27.03.2018 - 19:24
Фото: новый iPad (apple.com)
Фото: новый iPad (apple.com)

Новый гаджет поддерживает Apple Pencil

Компания Apple сегодня, 27 марта, презентовала новую модель iPad. Презентация состоялась в Чикаго в одной из школ. Подробнее о новинке – в материале РБК-Украина.

Во время презентации, кроме iPad, компания представила новые приложения, которые созданы для учеников и для учителей. Также, Apple увеличила до 200 ГБ пространство в хранилище iCloud для школ. Информация о том, что в ходе презентации также будет представлен новый бюджетный MacBook, не подтвердилась.

iPad

Новый iPad был создан Apple в образовательных целях, поэтому его презентация была основана на том, как этот гаджет может использоваться в обучении детей. Например, с помощью Apple Pencil на этом планшете можно препарировать лягушку.

Фото: новый iPad (apple.com)

Характеристики

  • Экран: 9,7 дюймов
  • Батарея: рассчитана на 10 часов непрерывной работы
  • Камера: 8 Мп
  • Операционная система: iOS 11
  • Чип A10 Fusion
  • Поддерживает Apple Pencil

Цена нового iPad

У нового iPad две цены – взрослые могут приобрести его за 329 долларов, а для школьников его стоимость составляет 299 долларов. Гаджет уже можно заказать, он сразу поступит в продажу в магазинах 25 стран мира.  

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Теги публикации: Apple, новости, iPad, презентация  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Новости АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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