Apple презентовала новый iPad

Новый гаджет поддерживает Apple Pencil

Компания Apple сегодня, 27 марта, презентовала новую модель iPad. Презентация состоялась в Чикаго в одной из школ. Подробнее о новинке – в материале РБК-Украина.

Во время презентации, кроме iPad, компания представила новые приложения, которые созданы для учеников и для учителей. Также, Apple увеличила до 200 ГБ пространство в хранилище iCloud для школ. Информация о том, что в ходе презентации также будет представлен новый бюджетный MacBook, не подтвердилась.

iPad

Новый iPad был создан Apple в образовательных целях, поэтому его презентация была основана на том, как этот гаджет может использоваться в обучении детей. Например, с помощью Apple Pencil на этом планшете можно препарировать лягушку.

Фото: новый iPad (apple.com)

Характеристики

Экран: 9,7 дюймов

Батарея: рассчитана на 10 часов непрерывной работы

Камера: 8 Мп

Операционная система: iOS 11

Чип A10 Fusion

Поддерживает Apple Pencil

Цена нового iPad

У нового iPad две цены – взрослые могут приобрести его за 329 долларов, а для школьников его стоимость составляет 299 долларов. Гаджет уже можно заказать, он сразу поступит в продажу в магазинах 25 стран мира.