Apple выпустит очки и "умный" кулон с ИИ: первые детали

Примечательно, что первое поколение Apple Glass не будет иметь полноценных экранов дополненной реальности (AR). Зато гаджет получит камеры для съемки фото и видео, возможность принимать звонки, воспроизводить музыку и работать с уведомлениями с iPhone.

Главной особенностью станет обновленная Siri в iOS 27. Благодаря встроенным камерам и Apple Intelligence, голосовой помощник сможет анализировать окружение пользователя в реальном времени и отвечать на вопросы на основе того, что он "видит".

Дизайн и материалы

Apple планирует сделать очки узнаваемыми аксессуарами на уровне с AirPods или Apple Watch. Дизайнеры рассматривают четыре типа оправ:

массивные прямоугольные (похожие на классические Ray-Ban);

тонкие прямоугольные;

большие овальные или круглые;

изящные круглые оправы в компактном корпусе.

Вместо обычного пластика разработчики планируют использовать более дорогой ацетат. Камеры будут иметь вертикально ориентированные линзы с подсветкой. Очки будут выпускать в черном, темно-синем и светло-коричневом цветах.

Стратегия ИИ-устройств от Apple

Очки - небольшая часть новой экосистемы техногиганта. Компания работает над еще двумя устройствами с поддержкой компьютерного зрения:

AirPods Pro с камерами : наушники получат инфракрасные сенсоры для сканирования пространства.

ИИ-кулон: компактное устройство с камерами и микрофонами, которое можно носить на одежде (wearable pin).

Выход Apple Glass на рынок ожидается в период с 2026 по 2027 год. Специальный кулон с ИИ появится не раньше 2027 года.