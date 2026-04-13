Apple выпустит очки и "умный" кулон с ИИ: первые детали

Apple разрабатывает собственную линейку умных очков Apple Glass, которые станут прямым конкурентом гаджетов Meta Ray-Ban. Новинка станет частью масштабной стратегии по внедрению искусственного интеллекта в носимые устройства.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на материал Apple Insider.
Примечательно, что первое поколение Apple Glass не будет иметь полноценных экранов дополненной реальности (AR). Зато гаджет получит камеры для съемки фото и видео, возможность принимать звонки, воспроизводить музыку и работать с уведомлениями с iPhone.
Главной особенностью станет обновленная Siri в iOS 27. Благодаря встроенным камерам и Apple Intelligence, голосовой помощник сможет анализировать окружение пользователя в реальном времени и отвечать на вопросы на основе того, что он "видит".
Apple планирует сделать очки узнаваемыми аксессуарами на уровне с AirPods или Apple Watch. Дизайнеры рассматривают четыре типа оправ:
Вместо обычного пластика разработчики планируют использовать более дорогой ацетат. Камеры будут иметь вертикально ориентированные линзы с подсветкой. Очки будут выпускать в черном, темно-синем и светло-коричневом цветах.
Очки - небольшая часть новой экосистемы техногиганта. Компания работает над еще двумя устройствами с поддержкой компьютерного зрения:
Выход Apple Glass на рынок ожидается в период с 2026 по 2027 год. Специальный кулон с ИИ появится не раньше 2027 года.