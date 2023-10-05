Apple выпустила обновление для решения проблемы с перегревом iPhone 15

Серия iPhone 15, заключенная в титановый корпус, была представлена ​​в прошлом месяце со специальным чипом A17 pro, работающим на телефонах Pro и Pro Max. Вскоре после выпуска новых моделей потребители стали жаловаться на плохое время автономной работы и перегрева.

Последнее обновление программного обеспечения iOS 17 содержит "важные исправления ошибок, обновление безопасности и решает проблему, по которой iPhone может нагреваться больше, чем ожидалось", - заявил представитель Apple.

Перегрев iPhone 15

После жалоб по перегреву компания Apple заявила, что устройство может нагреваться в первые несколько дней "после настройки или восстановления устройства из-за повышенной фоновой активности".

Другая проблема связана с некоторыми недавними обновлениями сторонних приложений, приводящих к перегрузке системы, в частности речь шла о Instagram и Uber.