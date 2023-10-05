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Apple випустила оновлення для вирішення проблеми з перегрівом iPhone 15

Фото: компанія Apple виправляє проблему з перегрівом iPhone 15 (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Компанія Apple випустила оновлення свого програмного забезпечення iOS 17 в середу, 4 жовтня, щоб вирішити проблему перегріву пристроїв iPhone 15.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Серія iPhone 15, укладена в титановий корпус, була представлена ​​минулого місяця зі спеціальним чіпом A17 pro, який працює на телефонах Pro і Pro Max. Невдовзі після випуску нових моделей споживачі почали скаржилитися на поганий час автономної роботи та перегрів.

Останнє оновлення програмного забезпечення iOS 17 містить "важливі виправлення помилок, оновлення безпеки та вирішує проблему, через яку iPhone може нагріватись більше, ніж очікувалося", - заявив представник Apple.

Перегрів iPhone 15

Після скарг щодо перегріву компанія Apple заявила, що пристрій може нагріватись в перші кілька днів "після налаштування або відновлення пристрою через підвищену фонову активність".

Інша проблема пов'язана з деякими нещодавніми оновленнями сторонніх додатків, які призводять до перевантаження системи, зокрема йшлося про Instagram і Uber.

 

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